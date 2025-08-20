Polícia apreende equipamento de som após denúncia de perturbação do sossego alheio em Igarapé-Açu

A Polícia Civil do Pará cumpriu, nesta quarta-feira (20), um mandado de busca e apreensão domiciliar no bairro São Francisco, em Igarapé-Açu, no nordeste paraense, que resultou na apreensão de um equipamento de som. A ação foi conduzida pela delegacia do município.

De acordo com a investigação, um homem e uma mulher vinham, de forma reiterada, perturbando o sossego de moradores da região por meio de abuso de instrumentos sonoros. Segundo a polícia, os dois já haviam sido autuados anteriormente por contravenção penal no mesmo contexto, em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Diante da reincidência, ambos foram novamente autuados em TCO e poderão responder à pena prevista no artigo 42, inciso III, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), que estabelece prisão simples de quinze dias a três meses, ou multa, para casos de perturbação do sossego alheio.