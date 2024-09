Polícia apreende adolescente em Moju suspeito de assaltar estabelecimento de estética

Como resultado das diligências após um assalto a um estabelecimento de estética no município de Moju, no nordeste do Pará, a Polícia apreendeu um adolescente de 17 anos na manhã do sábado (21). O rapaz foi encaminhado até a delegacia para os procedimentos cabíveis, e as investigações sobre o caso continuam, para que os policiais consigam capturar o segundo homem suspeito de envolvimento no assalto.

O crime foi praticado na noite de sexta-feira (20). Segundo as primeiras informações sobre o caso, dois jovens atuaram nessa situação, sendo que um deles encontrava-se armado de um revólver cromado. Ele teria ingressado no estabelecimento, enquanto o outro permaneceu aguardando do lado de fora da loja, ou seja, dando suporte para a dupla para efeito de fuga. Após o fato, diligências policiais começaram a ser feitas. Nesse processo, os policiais receberam a informação de que os suspeitos poderiam estar nas ruas do bairro Nazaré. Naquele momento inicial das buscas, nada foi concretizado.

No entanto, os polciais receberam novas informações por volta das 4h30 da madrugada de sábado (21). A partir dessas informações, as buscas foram intensificadas, e, já na manhã do sábado, a equipe de policiais conseguiu chegar a um dos suspeitos.

Ele foi identificado como um rapaz de 17 anos de idade, encontrado caminhando pelo bairro e em tinha em seu poder itens roubados. Esse adolescente foi encaminhado até a Delegacia de Polícia. As investigações sobre o caso prosseguem.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal mantém o levantamento de informações sobre esse caso.