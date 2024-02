Polícia apreende 8kg de entorpecentes dentro de CPU de computador em Marabá

Mais de 8kg de entorpecentes foram apreendidos pela polícia na área do Terminal Rodoviário de Marabá, no sudeste do Pará, na noite da última sexta-feira (23). No total, 8,3 quilos de maconha foram encontrados dentro de uma CPU de computador e de um jogo de futebol de botão de madeira. Ninguém foi preso.

A Polícia Militar foi acionada através de uma denúncia anônima. No local, os policiais contaram com a colaboração da pessoa responsável pelo guichê da empresa que fez o transporte da carga, para que a busca pela droga fosse realizada. O entorpecente estava dividido em oito tabletes.

Não há informações sobre a identidade das pessoas envolvidas, contudo, relatos da polícia explicam que a dro​ga seria recebida por um indivíduo no guichê da transportadora, dentro da rodoviária. A polícia não detalhou de onde veio o entorpecente.

Todo o material apreendido foi levado para a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil. As autoridades destacam que em fevereiro um outro caso, nas mesmas condições deste, foi registrado. A Polícia Civil investiga a ocorrência na tentativa de identificar e responsabilizar todas as pessoas que possuem relação com o material​ apreendido.