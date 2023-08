'Pocotó' é preso por tráfico de maconha em residência do Marajó

A Polícia Militar prendeu um homem conhecido como “Pocotó”, suspeito de tráfico de drogas em Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó. Durante rondas de rotina realizadas na cidade, os militares informaram que suspeitaram de dois homens realizando uma transação em via pública, na quarta-feira (9).

Ainda segundo o Notícia Marajó, os policiais iniciaram um acompanhamento até uma residência localizada no final da rua Nova. Nesse ponto, ainda segundo a guarnição, ‘Pocotó’ entregou algo a um segundo suspeito, identificado como “Guga”, que estava na janela da casa.

“Guga”, porém, conseguiu fugir. Mas “Pocotó” foi preso com um tablete de maconha e 10 porções do entorpecente já embaladas para a venda, além de objetos pessoais. Ele foi conduzido à delegacia da cidade, na qual também foi apresentado o material apreendido, para a realização dos procedimentos cabíveis na Polícia Civil.