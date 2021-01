PMs desbaratam 'casa de drogas' e prendem dois homens por tráfico em Augusto Corrêa

Equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO) e do Radiopatrulhamento do 33° Batalhão (33° BPM) prenderam dois homens por tráfico de drogas no município de Augusto Corrêa, no nordeste paraense.

A ação policial ocorreu na manhã deste sábado (23), depois que a PM recebeu denúncias que uma casa, localizada na Vila do Patal, era utilizada como ponto de armazenamento e comercialização de drogas.

Com o efetivo reforçado, os policiais militares apreenderam em torno de quatro quilos de maconha e outros 28 papelotes da mesma droga, além de várias porções de cocaína e oxi (cocaína oxidada). Uma quantia de R$ 2.416 em dinheiro, maços de cigarros importados e documentos pessoais de possíveis vítimas também foram encontrados em outros compartimentos da casa.

O dono da casa e o filho dele foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do município (com informações da Polícia Militar).