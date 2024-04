PMs envolvidos na morte de adolescente em abordagem em Ananindeua são denunciados pelo MPPA

Quatro policiais militares do 30º Batalhão de PM foram denunciados pelo Ministério Público do Pará (MPPA) por homicídio qualificado e cooperação dolosa, em um caso envolvendo o adolescente de 16 anos, Davi Silva, morto após abordagem policial, em Ananindeua. A denúncia foi protocolada na segunda-feira (15), por meio da promotora de Justiça Lizete Nascimento.

Conforme o MPPA, no inquérito, os agentes da segurança teriam dificultado ou tornado impossível a defesa de Davi, conforme o Art. 121, inciso IV. Segundo os PMs, eles receberam um alerta de um suposto assalto na área. Porém, de acordo com as peças juntadas aos autos, informou o MPPA, a vítima, mesmo que tivesse cometido o suposto assalto ao estabelecimento comercial que pertenceria a um antigo empregador, encontrava-se desarmada. Isso pois, de acordo com imagens e vídeos, não teria como o adolescente ter escondido a arma apreendida, já que os policiais apresentaram uma “garrucha” como sendo o armamento supostamente encontrado com o jovem.

Além disso, os depoimentos de testemunhas, e do próprio mototaxista que estava com Davi no momento da abordagem, indicam que a vítima, já alvejada, desceu da motocicleta se contorcendo de dor e teria recebido mais disparos de arma de fogo feitos pelos PMs, mesmo que já tivesse se rendido. O laudo da necropsia aponta que cinco disparos atingiram Davi.

Relatos do inquérito

No inquérito policial feito pela Polícia Civil, no dia 25 de outubro de 2023, Davi saiu de sua residência, no bairro do Distrito Industrial, e foi transportado por um mototaxista até a Distribuidora JR, estabelecimento no canteiro do Paar. O mototaxista aguardava pelo retorno de Davi.

Nesse momento, policiais que estavam perto do local receberam informação via rádio da Polícia Militar de um assalto que havia ocorrido na Distribuidora Jr., que teria sido cometido, supostamente, pela vítima e o mototáxi que conduzia a motocicleta. Por estarem de passagem no local, e de acordo com as características físicas que foram repassadas, os PMs visualizaram a vítima e o condutor da motocicleta e decidiram fazer a abordagem.

Segundo relato dos Policiais Militares envolvidos, quando avistaram a vítima, foi dada a ordem legal para que parassem. No entanto, supostamente em razão do não atendimento de tal ordem, a vítima, Davi, teria apontado uma arma de fogo do tipo “Garrucha” em direção à viatura. Os agentes relataram que nesse momento efetuaram disparos em direção à vítima e ao mototáxi, sendo o adolescente atingido, ainda em cima da moto.

Após ser atingido, segundo relato dos próprios denunciados, a vítima desceu sozinha do veículo, já parado, e deitou-se ao solo, rendendo-se, com os braços para o alto. Ele teria sido encaminhado pelos policiais, posteriormente, para atendimento médico primeiramente para a UPA do Distrito Industrial e, após, ao Hospital Metropolitano, onde morreu.