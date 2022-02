PMs do Batalhão de Ações com Cães prendem acusado de roubo em Belém

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC), unidade que integra o Comando de Missões Especiais (CME), prenderam um homem que havia acabado de cometer um roubo, no bairro do Bengui, em Belém. A prisão ocorreu na manhã de quinta-feira (24).

Ao realizar rondas pela rua Ajax Oliveira, os militares foram informados de que um assalto fora cometido às proximidades. E que o suspeito estava em uma motocicleta vermelha. Ao ser localizado, os policiais fizeram abordagem e revista pessoal no homem.

E, com ele, foram recuperados seis aparelhos celulares e um relógio das vítimas, além de um terçado, usado para cometer os roubos. O acusado e os itens recuperados foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do Bengui, para a realização dos procedimentos cabíveis.