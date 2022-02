PMs da 21ª Companhia Independente da Polícia Militar prendem casal por furto, no Pará

Policiais militares da 21ª Companhia Independente da Polícia Militar (21ª CIPM), unidade responsável pelo policiamento em Dom Eliseu, prenderam um homem e uma mulher acusados da prática de furtos naquele município do sudeste paraense. Durante as diligências, na tarde de segunda-feira (21), os militares receberam a informação de que um casal estaria cometendo diversos furtos no centro da cidade.

O homem e a mulher foram localizados pelos policiais. E houve uma busca e revista pessoal ao casal. Com a dupla, os militares encontraram cinco bolsas, 16 perfumes de marcas diversas, duas garrafas de bebidas alcoólicas, três pares de sandália, cinco shorts e uma calça jeans.

Além disso, o casal também transportava dois quilos e meio de carne vermelha. Os acusados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do município, para a realização dos procedimentos cabíveis.