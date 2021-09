PM resgata taxista que foi sequestrado por criminosos que se passaram por passageiros no Curuçambá

Policiais militares do 29º Batalhão (BPM) prenderam dois homens em flagrante pelo sequestro de um taxista na noite da última quinta-feira, 23, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. A ação ocorreu durante a operação "Polícia Mais Forte", quando os policiais foram avisados por testemunhas que um homem tinha acabado de ser levado à força por criminosos dentro de um carro. Diego Gabriel Alves do Nascimento e Paulo Victor Ferreira Moraes foram presos em flagrante, enquanto os demais envolvidos conseguiram fugir.

Segundo informou o 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM), era por volta das 21h30 quando uma guarnição que estava em um fiscalização em um ponto estratégico da Estrada do Curuçambá foi informada por populares que, ali perto, alguns homens suspeitos haviam saído do banco traseiro de um carro no meio da estrada e, usando de violência e ameaças, retiraram o motorista do banco da frente e o forçaram a ficar no de trás. Após a manobra, um desses homens assumiu a direção do veículo.

A guarnição se deslocou até o local onde teria ocorrido o caso e chegou até a rua Santo Antônio, no Conjunto Parque Modelo, onde avistou o veículo descrito, com dois homens em atitude suspeita, nervosos. Os policiais do 29º BPM abordaram esses homens e, com um deles, foi encontrada uma arma caseira, calibre 28. Enquanto a polícia revistava os suspeitos, a vítima saiu de dentro de uma casa abandonada. O homem havia sido sequestrado pelo bando, e estava algemado e com pano em volta da cabeça, mas ao ouvir as sirenes, saltou por uma janela até encontrar a viatura. Em desespero, ele correu na direção dos PMs, reconhecendo os homens que estavam sendo abordados como cúmplices no crime.

Segundo a Polícia, a vítima é um taxista e havia apanhado os criminosos na frente da Praça Matriz de Ananindeua, pois os homens se passaram como clientes. No total, eram oito criminosos, mas apenas dois foram presos e a vítima, salva. Com base em todas essas informações e situações de flagrante, os envolvidos foram levados à Seccional Urbana da Cidade Nova, onde o caso foi registrado como roubo majorado e cárcere privado.