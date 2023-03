PM realiza formatura de sargentos e soldados em Belém

Cento e setenta policiais militares dos municípios de Belém, Marabá, Santarém e Capanema receberam, nesta segunda-feira (20), na capital paraense, a certificação do Curso de Adaptação à Graduação de Sargento (CGS). Com a formatura, os militares concluintes estão aptos para serem promovidos a 2º sargento.

A solenidade foi acompanhada pelo governador Helder Barbalho. Ele destacou a importância da capacitação para aprimorar as habilidades dos agentes de segurança em prol da população.

“Estudar é algo fundamental. Qualificar-se para sempre estarem aptos ao exercício pleno da missão é muito importante. Festejamos o investimento em formação para que todos tenham convicção e certeza de que podem se planejar, de que a carreira é respeitada, e que de o Estado se planeja e se organiza para criar as condições para que vocês possam trilhar o caminho sonhado servindo a sociedade paraense”, afirmou Helder.



A 3º sargento da Polícia Militar, Cylene Santos, está há vinte e cinco anos na corporação e comenta a importância da atualização para melhorar os serviços prestados em prol da população. “Foi muito importante para todos nós. Esse curso foi excelente mesmo. A atualização veio para aprimorar os conhecimentos como um todo. Essas atuais oportunidades dão visibilidade ao nosso trabalho, valoriza o nosso serviço. Era isso que nós estávamos precisando”, pontuou a policial.

Também foram certificados, quarenta e quatro novos soldados do Curso de Formação de Praças (CFP). Os alunos passaram por instruções práticas e teóricas de abordagem policial; armamento, munição e tiro; defesa pessoal; treinamento físico militar; direitos humanos, entre outras consideradas primordiais para atuarem no policiamento ostensivo nos municípios do estado.

“Sabemos que não foi fácil, cada um guarda nas suas memórias os momentos difíceis, mas com certeza, cada um sai muito melhor do que entrou, mais preparados para as adversidades que irão encontrar na carreira do policial militar. É uma caminhada que está apenas iniciando. A carreira de policial é um sacerdócio, abnegar os momentos de lazer e convívio familiar em prol da sociedade, com o risco da própria vida. É uma das mais nobres profissões”, lembrou o comandante geral da PM, coronel Dilson Junior.

A soldado da PM, Ingrid Oliveira, lembra que o mais difícil do curso de formação foi conciliar a rotina da maternidade com o filho pequeno e os estudos. “Foi uma longa caminhada de muito aprendizado. O curso de formação da PM tenta trazer um pouco do que a gente vai esperar na rua. É uma rotina bem puxada. O mais difícil foi ficar longe do meu filho. Eu sonhava com a carreira miliar. Essa etapa é muito importante para mim. Me sinto preparada e muito feliz em ter conquistado essa certificação”, comemora a soldado.