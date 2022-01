PM reage a assalto na Almirante Barroso e prende duas pessoas nesta quinta-feira (13); assista

Dois jovens que não tiveram nomes revelados tentaram assaltar passageiros que estavam dentro de um ônibus, no início da tarde desta quinta-feira (13), na avenida Almirante Barroso, próximo à avenida Doutor Feitas, no bairro do Marco, em Belém. Eles estavam armados com faca e chegaram a fazer um menor como refém. A ocorrência terminou com a dupla presa, após a intervenção de um policial militar, à paisana, que passava pelo local.

Diante do desespero no momento do assalto, os passageiros pediram ajuda pela janela do coletivo. Outros, que conseguiram descer, reforçaram o pedido de socorro na rua. Nesse momento, o policial saiu de um veículo que estava na pista e apontou uma arma para a dupla, que ainda estava dentro do ônibus.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um trecho do momento em que o assalto ocorreu. Um cidadão que estava fora do coletivo fez a filmagem mostrando alguns passageiros saindo pela porta dianteira. Nesse exato momento, o policial aparece armado, arbodando os assaltantes pelo do lado de fora.

O vídeo segue com os dois indivíduos descendo do ônibus, em frente à Policlínica Metropolitana, mediante a intervenção do policial. A gravação termina mostrando a dupla rendida, deitada na calçada. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao caso.

Em nota, a Polícia Militar detalhou a ocorrência. "A Polícia Militar informa que um integrante da corporação, que estava à paisana, flagrou dois homens armados com faca roubando aparelho celular, na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco. O militar abordou a dupla que entrou em um ônibus e fez um passageiro refé. O policial negociou com os suspeitos e a vítima foi liberada. Uma viatura da PM conduziu os dois homens para a Seccional Urbana da Pedreira".