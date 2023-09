PM prende três por envolvimento em arrastões em Santarém

Neemias Fernandes de Oliveira Rocha, Daniel Lailson dos Santos e uma jovem, de nome não revelado, foram presos pela Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (31), suspeitos de realizarem uma série de arrastões por Santarém, no oeste do Pará. Estudantes universitários que estavam em uma parada de ônibus, próximo a faculdade no bairro Aeroporto Velho, foram um dos alvos de Neemias e Daniel, que estavam armados em uma moto. Cerca de 10 pessoas ficaram sob a mira de um revólver e foram obrigadas a repassar os aparelhos celulares para a dupla. As informações são do O Impacto.

Uma das vítimas que teve um celular de luxo 11 roubado. Com a ajuda de familiares, ela conseguiu rastrear o paradeiro do aparelho e também a localização dos suspeitos. O 2º Batalhão de Missões Especiais (2º BME), da PM, foi atrás de Neemias e Daniel e os encontrou em uma residência da Alameda 19, bairro Esperança. Uma jovem, de nome não revelado, também foi capturada.

No local estavam vários celulares, drogas e um simulacro. Os materiais e os suspeitos foram encaminhados à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém.