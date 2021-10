PM prende três mulheres por tráfico de drogas em garimpo de Cuiu-cuiu, distrito de Itaituba

Segundo a Polícia Militar, as três mulheres acusadas de tráfico de drogas são Jaqueline Fontes Rodrigues, Daniela Gomes da Silva e Rebeca da Silva Pedrosa. Elas foram presas no distrito de Cuiu-cuiu, em um garimpo homônimo, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. A prisão ocorreu no último sábado (23), por volta das 7h. Com informações do site 24 Horas News.



A PM informou que chegou às mulheres por denúncia que apontava o comércio de drogas próximo a um bar. Uma guarnição seguiu para o local e, de início, abordou Jaqueline em frente ao bar. Em revista na bolsa dela, os policiais encontraram material aparentando ser entorpecentes. Ela acabou confessando que vendia cada papelote por R$ 100,00, e que o produto foi fornecido por Daniela Silva.

Rebeca Pedrosa foi presa dentro de um quarto, segundo a polícia, com a permissão da dona do estabelecimento. Ela tinha papelotes que aparentavam ter entorpecentes e recebeu voz de prisão. No quarto dela, a polícia também encontrou certa quantia - cujo valor não foi divulgado - e uma balança de precisão. Ela também teria apontado Daniela como a fornecedora dos entorpecentes.

Os policiais localizaram Daniela Gomes, em um outro quarto, e segundo eles, com a autorização dela, foi feita revista no local e encontrado um material similar à maconha. Diante das denúncias contra Daniela, ela também foi presa.