PM prende suspeito, em Salinópolis, e recupera pistola roubada da corporação

Policiais militares do 44° BPM prenderam em Salinópolis, no nordeste paraense, um suspeito e apreenderam com ele uma pistola calibre ponto 40, arma subtraída da corporação. A prisão ocorreu no começo da madrugada desta segunda-feira (15).

Os militares receberam informações anônimas de que havia um homem possivelmente portando uma arma de fogo. Eles contaram que realizaram rondas pelo local indicado e localizaram o suspeito, identificado como Mirley Maicon Santos dos Santos.

Ele estava na entrada de uma residência com uma mochila preta. Na mochila, havia uma pistola, que é da Polícia Militar, e um carregador com 15 munições. Não foi divulgada em que circunstância a arma foi subtraída da corporação. Em seguida, o suspeito conduzido à delegacia para as formalidades legais, para ser autuado por porte ilegal de arma.

Em nota enviada na manhã desta segunda-feira (15), a Polícia Civil do Pará informou que o homem foi apresentado pela Polícia Militar à delegacia de Salinópolis, onde foi preso em flagrante pelo crime porte ilegal de arma de fogo. A arma foi apreendida e encaminhada para a perícia.