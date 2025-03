PM prende suspeito de falsificar garrafas de uísque em casa no Barreiro

Policiais Militares do 1° Batalhão prenderam nesta quarta-feira (05/03) um suspeito de falsificar uísques no bairro do Barreiro, em Belém. Durante o patrulhamento de rotina, o sargento S. Lobato e o soldado Pedro perceberam a atitude suspeita de um indivíduo identificado como Robson Sousa de Almeida, que estava em uma motocicleta Bis. Na casa do suspeito foram encontradas várias garrafas falsificadas de diferentes marcas de uísque.

Ao notar a presença da viatura, Robson tentou desviar, mas os policiais notaram e abordaram o homem. Ao realizar a revista pessoal, os policiais perceberam que o abordado estava nervoso. Quando o suspeito abriu o compartimento de bagagem da motocicleta, os agentes de segurança encontraram duas garrafas de uísque da marca Red Label. Entretanto, constataram indícios de falsificação nas garrafas.

Ao ser questionado sobre seu documento pessoal, Robson informou que a idnetidade estava em sua residência e forneceu o endereço para verificação. Os policiais foram até o local informado onde foram recebidos pelo pai do suspeito, que declarou ser deficiente e, por essa razão, não poderia buscar os documentos dentro da residência.

Com a autorização do suspeito, os policiais adentraram o imóvel para procurar a documentação. Ao ingressarem na residência, especificamente em um dos cômodos, os policiais encontraram uma mesa contendo diversos materiais relacionados à produção e ao fracionamento de bebidas alcoólicas falsificadas. No local, havia oito garrafas de Red Label e duas de Domus.

Também foram localizados tampas de garrafa e diversas caixas utilizadas para armazenamento. Diante dos materiais encontrados, Robson foi conduzido para a delegacia para as providências cabíveis. Durante o trajeto e na presença do relator, o suspeito teria confessado espontaneamente que fabricava e comercializava bebidas alcoólicas falsificadas.