PM prende quadrilha após roubo a clínica na Sacramenta

Três homens e uma mulher foram presos, nesta sexta-feira (30), após terem roubado uma clínica no bairro da Sacramenta, em Belém. Os acusados foram identificados por policiais militares do 1° Batalhão (1° BPM), que recuperaram os objetos roubados. Via Centro Integrado de Operações (Ciop), os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de roubo em uma clínica na avenida Pedro Álvares Cabral. Os criminosos roubaram celulares das pessoas que estavam no estabelecimento e notebooks. Ao chegarem na clínica, os militares constataram que o grupo tinha fugido um pouco antes da chegada da equipe. E começaram, então, a coletar informações com as vítimas.

Uma delas conseguiu rastrear o seu celular roubado, cujo sinal dava em uma kit-net no bairro Parque Verde. Com o apoio de uma viatura do 24° Batalhão (24° BPM), os policiais foram até o local. Lá, abordaram três homens e uma mulher que estavam conversando, ao lado de vários objetos eletrônicos em cima de uma cama. Um deles confessou que os objetos eram roubados da clínica. Foram recuperados pelos militares dois notebooks, cinco celulares, relógios, chave de carro, joias e uma pasta com documentos do estabelecimento. Todos os envolvidos foram conduzidos à Seccional da Sacramenta, onde a ocorrência foi registrada e eles foram reconhecidos pelas vítimas. Na Seccional, também foi constatado que um dos homens era foragido do sistema penitenciário e a mulher era ex-funcionária da clínica.