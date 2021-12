PM prende homem suspeito de furtar 25 celulares de estabelecimento comercial no Pará

Um homem suspeito de furtar 25 celulares de uma loja foi preso por agentes das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) em Castanhal, no nordeste paraense. Segundo informou a Polícia Militar neste domingo (19), também foram apreendidos rádios, caixa de som e ferramentas usadas no crime.

O suspeito chamou a atenção das autoridades policiais após uma equipe de motopatrulhamento ser informada de que um homem estava vendendo aparelhos celulares no bairro Caiçara. Ao chegarem ao local, o homem foi encontrado e revistado. Com ele, foram encontrados seis smartphones dentro de uma mochila. O caso ocorreu na tarde de sábado (18).

Durante a abordagem, os militares perceberam que o suspeito era muito semelhante a um homem que furtou uma loja no dia anterior. Os policiais, então, compararam as características do homem com o suspeito do vídeo e acionaram a Polícia Civil.

Com a chegada do apoio, as equipes foram até a casa do homem em busca dos itens roubados. Lá, ele informou que escondeu alguns aparelhos celulares em uma área de mata no loteamento Parque Ibirapuera. Os policiais foram ao esconderijo e recuperaram mais itens roubados.

O suspeito, os itens apreendidos e uma testemunha foram conduzidos à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

As equipes também fizeram buscas em Santo Antônio do Tauá para localizar o outro responsável pelo crime, mas não ele não foi localizado.