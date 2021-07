PM prende homem com pasta base de cocaína em Salinópolis

Um homem foi preso com uma sacola de pasta base de cocaína no último sábado (24), durante a "Operação Verão 2021", em Salinópolis, nordeste do Estado. A ação foi realizada pelos policiais do motopatrulhamento do 6° Batalhão (6° BPM), com o apoio da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1 CIPM).

Os policiais realizavam ações de saturação pelo município para coibir crimes como furtos, roubos e tráfico de drogas. Durante o policiamento, eles observaram dois homens em uma motocicleta que ficaram nervosos assim que viram os militares.

A dupla foi abordada e com um dos suspeitos, os policiais encontraram uma sacola com aproximadamente 500g de pasta base cocaína. De acordo com a PM, a dupla foi conduzida junto da droga para a Delegacia de Salinópolis.