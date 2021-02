PM prende dois homens: um por agredir a companheira e outro por descumprir medidas protetivas

Um homem foi preso por descumprir medidas protetivas e o outro por agredir a companheira, menor de idade. Os dois foram enquadrados na Lei Maria da Penha e conduzidos a delegacias de Polícia em Benevides e em Belém, onmde ficarão à disposição da Justiça.

O primeiro caso ocorreu na manhã de sexta-feira (26), quando o acusado foi flagrado por policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) com um simulacro de arma de fogo e munições de pistola ponto 40, no município de Benevides, Região Metropolitana de Belém.

Os PMs receberam informações de que o suspeito foi visto rondando a casa da ex-esposa, que possui medida protetiva contra ele. A equipe iniciou buscas pela área e conseguiu encontrá-lo. Durante a revista pessoal foram apreendidos com ele um simulacro de arma de fogo e um carregador de pistola ponto 40 contendo 5 munições intactas. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Benevides, onde foram realizados os procedimentos de praxe.

O segundo caso aconteceu no bairro de Canudos, onde um homem de 40 anos foi preso por equipes do 20º Batalhão após ser denunciado pela companheira, de apenas 17 anos, por agressão física. Ele foi detido e conduzido para a Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).