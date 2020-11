PM prende dois homens por tráfico de drogas em Santarém

Dois homens foram presos no último sábado, 21, após serem flagrados com quase 6Kg de drogas, no município de Santarém, região do Baixo Amazonas. As prisões foram efetuadas por equipes do 35º Batalhão da Polícia Militar.

Além da droga, os policiais encontraram R$387, uma balança de precisão utilizada para pesar os materiais entorpecentes e dois aparelhos celulares que estavam dentro de uma casa no bairro Diamantino.

Os policiais chegaram aos acusados após perceberem uma movimentação suspeita na residência onde as drogas foram encontradas. Com a chegada da PM, um motociclista fugiu e um homem correu para dentro da residência, mas foi apanhado pelos militares.

Ele e outro homem que estava escondido em um dos cômodos foram presos em flagrante e apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Santarém, junto com os materiais apreendidos.