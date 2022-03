PM identifica suspeitos de roubo e tráfico de drogas por imagens de câmera de segurança

A Polícia Militar prendeu pessoas acusadas de tráfico de drogas e roubo, no Garimpo Patrocínio, no município de Itaituba, no sudoeste do estado. Segundo a PM, com os presos foram encontrados, além de dinheiro, aparelhos de telefone celular e jóias como cordão, relógios, e, ainda, uma balança de precisão e papelotes com maconha. As informações são do site Giro Portal.

A mulher foi identificada como Manuela Sousa Alves, e somente um dos dois homens teve o nome divulgado: Maike Ramos dos Santos, de 22 anos. O outro não teve a identidade e nem a idade informadas.

Segundo informações, a prisão ocorreu após a Polícia Militar receber a informação de que na localidade de Garimpo Patrocínio, havia um rapaz vendendo um aparelho de celular em um bar, conhecido como Bar da Bia. Em seguida, um homem, identificado apenas pelo prenome de Raimundinho, teria informado aos policiais que seu aparelho celular tinha sumido de cima de uma mesa de bar.

A polícia abordou um suspeito, que havia usado entorpecentes e durante a revista foi pego com uma "peteca" de crack e duas embalagens já usadas. Quando indagado sobre onde conseguiu o entorpecente, este homem disse ter comprado de um homem chamado Maike, que estava hospedado com uma mulher num hotel local.

A Polícia Militar buscou pelas imagens das câmeras de segurança de um hotel e conseguiu fazer a identificação dos suspeitos. No entanto, a polícia não encontrou os suspeitos no hotel, mas recebeu denúncia de que eles teriam ido para a Vila do Avelino.

Na Vila do Avelino, o casal tentou fugir ao perceber a movimentação do carro policial. Conforme informado, Manuela Sousa Alves teria tentado pular a janela, vindo a cair e se machucado na altura do peito. Maike Ramos foi capturado de imediato.

Com o casal foi encontrado o valor de R$ 350,00, em espécie, dois aparelhos de telefones celulares, um cordão, dois relógios, uma balança de precisão, nove papelotes de maconha, 22.4 gramas de crack e 21.9 gramas de Cocaína.

A PM apresentou os suspeitos para a 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, responsável pelos registros policiais de praxe.