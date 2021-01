PM encerra festa irregular com adolescentes em situação de risco

Uma festa irregular foi encerrada na madrugada desta segunda-feira (11), em Paragominas, no sudeste do Pará. Policiais do 19º Batalhão da Polícia Militar (19º BPM) receberam denúncias anônimas de perturbação do sossego e poluição sonora em festa no bairro Flamboyant, mas era bem pior: adolescentes consumindo bebidas alcoólicas, drogas e numa aglomeração perigosa no contexto de pandemia de covid-19.

De fato, o som estava muito alto, mas isso não era o mais grave. O que preocupou policiais era a quantidade de adolescentes em situação de risco no local. Eram dezenas. O responsável pelo evento irregular conseguiu fugir antes da chegada das equipes do 19º BPM.

Todos os presentes na festa e o material apreendido foram apresentados na delegacia de Polícia Civil de Paragominas. Após a triagem de cada caso, os adolescentes foram liberados. Todas as informações e condição de cada adolescente vai compor um relatório, que será encaminhado ao Conselho Tutelar do município