PM apreende máquinas caça-níqueis no bairro do Cruzeiro, em Icoaraci

Equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) apreenderam, na manhã da última quarta-feira (24), dez máquinas caça-níqueis no bairro do Cruzeiro, em Icoaraci, distrito de Belém. Segundo informações da polícia, os equipamentos eletrônicos eram utilizados na prática de jogos de azar.

A ação vistoriou diversos estabelecimentos com o intuito de coibir a realização dos jogos de azar, prática proibida pela lei brasileira. Em um estabelecimento na rua 8 de Maio, os policiais apreenderam dez máquinas caça-níqueis que estavam sendo utilizadas.

Ainda de acordo com a PM, no momento da apreensão, o proprietário do estabelecimento não estava no local. Todo o material apreendido foi apresentado na 8ª Seccional de Polícia Civil de Icoaraci para a realização dos procedimentos cabíveis.

Jogos de Azar

Estabelecer ou explorar os jogos de azar em local público, cobrando pagamento de entrada no local é considerado crime no Brasil e está previsto no Art. 50 da Lei de Contravenções penais.