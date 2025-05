PM apreende 300 quilos de drogas durante operação fluvial no rio Amazonas

Uma ação da Polícia Militar do Pará resultou na apreensão de aproximadamente 300 quilos de entorpecentes e na prisão de cinco pessoas na tarde desta sexta-feira (30), no município de Prainha, na região do Baixo Amazonas. A operação fez parte da ofensiva denominada Carga Máxima, coordenada pelo Comando de Policiamento Regional I (CPR-I), com foco no combate ao tráfico de drogas e crimes correlatos.

A operação, de caráter estratégico, integra ações de patrulhamento fluvial e terrestre em áreas consideradas sensíveis da região oeste do Estado. Durante um patrulhamento preventivo no rio Amazonas, policiais militares do 18º Batalhão abordaram uma embarcação suspeita e localizaram cerca de 300 quilos de uma substância entorpecente ainda não identificada. Com um dos suspeitos também foram apreendidos uma pistola, dois carregadores e 30 munições.

Todos os envolvidos foram detidos e levados à unidade policial competente, onde foram iniciados os procedimentos legais cabíveis.

As ações de combate ao narcotráfico vêm sendo reforçadas com operações integradas na região, incluindo a Rios Seguros. Somente no mês de maio, mais de 450 quilos de drogas foram apreendidos nas ações conjuntas.

“O Governo do Pará tem investido fortemente em bases fluviais para reprimir o narcotráfico na região. Sabemos que, nesse período de cheia dos rios, surgem rotas alternativas utilizadas por criminosos. Por isso, o CPR-I planejou a Operação Carga Máxima para intensificar e potencializar a atuação da PM, tanto em áreas fluviais quanto terrestres, com o objetivo de interceptar e apreender essas cargas ilícitas”, destacou o major Dutra, comandante do 18º BPM.