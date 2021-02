PM apreende 243 quilos de maconha e liberta pessoas em condição análoga à escravidão em Tailândia

A Polícia Militar localizou, nesta quinta-feira (4), uma plantação de maconha de maconha, no município de Tailândia, nordeste do Pará. Lá, além do cultivo irregular da erva, foram encontradas quatro pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão. Os policiais libertaram os trabalhadores e apreenderam 143 tabletes de maconha prensada e quase dez sacas do produto, somando 243 quilos.

A apreensão foi realizada por agentes que integram a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM). Os policiais chegaram ao local da plantação após abordarem um homem na noite de quarta-feira (3). Com o suspeito, flagraram uma porção de maconha. Ao ser questionado, o homem revelou o local onde havia adquirido a erva e a operação foi montada.

Duas equipes foram formadas e foram ao endereço entregue pelo suspeito. Lá, os agentes se depararam com a plantação de maconha, o estoque do entorpecente e as quatro pessoas em aparente situação de trabalho precário e próxima à escravidão. Em depoimento, o grupo afirmou ter sido atraído pela proposta de trabalho em uma plantação de milho e soja.

O material foi apreendido pelos policiais e os quatro trabalhadores resgatados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil da Tailândia, onde foram ouvidos. O homem responsável pela plantação foi preso em flagrante e está à disposição da justiça, sob as denúncias de tráfico de drogas e de submeter pessoas ao trabalho em condições análogas à escravidão.