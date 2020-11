PM apreende 11 quilos de maconha no Tapanã

Em ronda pelo bairro do Tapanã, no começo da tarde desta quarta-feira (25), policiais militares conseguiram apreender 11 quilos de maconha. A droga estava em poder de cinco homens, que conseguiram fugir após troca de tiros com a guarnição da PM. A corporação intensificou o combate ao tráfico de entorpecentes na Região Metropolitana de Belém (RMB).

A maconha foi tirada de circulação mediante ação de militares do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento da Capital II (CPC II).

"Os agentes realizavam rondas na localidade, quando avistaram cinco homens em atitude suspeita próxima a uma área de mata na rua da Olaria. Ao se aproximar para realizar a abordagem dos suspeitos, a equipe policial foi recebida com diversos tiros e por isso precisou revidar a agressão", repassou a PM.

"Durante a troca de tiros, os suspeitos conseguiram fugir deixando para trás o material entorpecente que foi apreendido pelos militares e apresentado na Unidade Integrada de Polícia (UIP), do Tapanã. A Polícia continua realizando diligências na área a fim de localizar os envolvidos", informou a Polícia Militar.