PM acha cachorra que caiu em galeria de esgoto perto do quartel em Marituba

Após três dias sumida, a cadela Lupita, mascote dos policiais militares do 21° Batalhão, foi encontrada no sábado (30), latindo há dias, pedindo ajuda. Ela caiu ou entrou em uma galeria de esgoto coberta por pedras, e não conseguiu mais sair, de um terreno próximo do quartel, no município de Marituba, Região Metropolitana de Belém.

No sábado, algumas guarnições ainda se preparavam para ir às ruas, quando alguns agentes ouviram os latidos e o choro da cachorra. Eles se surpreenderam ao encontrar o animal dentro da galeria de esgotos tão perto do quartel militar.

Logo que tomaram conhecimento, os policiais militares resgataram Lupita, que recebeu limpeza e alimentação reforçada para compensar os dias de fome e maus tratos dos penosos apertos vividos no estreito buraco.