PF testa tecnologia de biometria para a COP 30 durante a Feira do Livro em Belém

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (21), uma fiscalização da segurança privada durante a 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que ocorre no Hangar Centro de Convenções, em Belém, até esta sexta-feira (22). A equipe verificou a atuação dos dez vigilantes contratados para o evento e aproveitou a ação para testar o uso do equipamento portátil Vero, destinado à leitura biométrica facial e digital, que será usado durante a Conferência do Clima da ONU (COP 30).

Com a tecnologia, foi possível consultar em tempo real os cadastros dos profissionais da empresa de segurança privada, assegurando que todos estavam devidamente regularizados para a atividade. O Vero será utilizado durante a COP 30, marcada para novembro deste ano em Belém, com o objetivo de reforçar a segurança por meio de identificação rápida e precisa de pessoas.

Além da feira literária, a fiscalização também contemplou o Congresso de Medicina, realizado no mesmo dia no Hangar, quando foram repassadas orientações sobre a regularidade dos serviços de segurança privada.

A ação integra o Curso Prático de Treinamento oferecido a policiais federais da capital e das quatro delegacias do interior do estado. O objetivo é atualizar os agentes quanto aos novos procedimentos previstos na Lei de Segurança Privada, em vigor desde setembro de 2024.