Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PF testa tecnologia de biometria para a COP 30 durante a Feira do Livro em Belém

Equipamento é destinado à leitura biométrica facial e digital de profissionais da segurança, confirmando se eles realmente estão habilitados para o evento

O Liberal
fonte

PF testa tecnologia de biometria para a COP 30 durante a Feira do Livro em Belém. (Divulgação / PF)

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (21), uma fiscalização da segurança privada durante a 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que ocorre no Hangar Centro de Convenções, em Belém, até esta sexta-feira (22). A equipe verificou a atuação dos dez vigilantes contratados para o evento e aproveitou a ação para testar o uso do equipamento portátil Vero, destinado à leitura biométrica facial e digital, que será usado durante a Conferência do Clima da ONU (COP 30).

Com a tecnologia, foi possível consultar em tempo real os cadastros dos profissionais da empresa de segurança privada, assegurando que todos estavam devidamente regularizados para a atividade. O Vero será utilizado durante a COP 30, marcada para novembro deste ano em Belém, com o objetivo de reforçar a segurança por meio de identificação rápida e precisa de pessoas.

Além da feira literária, a fiscalização também contemplou o Congresso de Medicina, realizado no mesmo dia no Hangar, quando foram repassadas orientações sobre a regularidade dos serviços de segurança privada.

A ação integra o Curso Prático de Treinamento oferecido a policiais federais da capital e das quatro delegacias do interior do estado. O objetivo é atualizar os agentes quanto aos novos procedimentos previstos na Lei de Segurança Privada, em vigor desde setembro de 2024.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

polícia federal

feira do livro

belém

cop 30

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

SEGURANÇA

PF testa tecnologia de biometria para a COP 30 durante a Feira do Livro em Belém

Equipamento é destinado à leitura biométrica facial e digital de profissionais da segurança, confirmando se eles realmente estão habilitados para o evento

21.08.25 21h21

SUSTO!

Incêndio em área de mata em Salinas provoca fumaça e assusta motoristas na PA-124

Chamas atingiram área no km 60 da rodovia em Salinópolis, no nordeste do Pará; Corpo de Bombeiros foi acionado

21.08.25 20h07

JULGAMENTO

Julgamento de homem investigado em assassinato de adolescente tem início em Melgaço, no Marajó

O crime ocorreu em março de 2024, quando a vítima foi encontrada morta dentro de um poço

21.08.25 18h29

ACIDENTE DE TRÂNSITO

Ex-militar do exército morre em acidente de trânsito em Itaituba

O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (21), na estrada de Barreiras

21.08.25 17h38

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morre atropelado por ônibus no bairro do Jurunas, em Belém

Até o momento, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas

21.08.25 8h49

POLÍCIA

Câmeras flagram perseguição antes de assassinato a facadas no Pará

Dorival Bertozo, 29 anos, foi morto em Marabá após ser perseguido por três pessoas. Vítima respondia por crimes de roubo e furto.

21.08.25 9h16

POLÍCIA

Mecânico sai para testar carro e morre em grave acidente na BR-163, em Novo Progresso

O automóvel conduzido pela vítima capotou em uma curva acentuada, saiu da rodovia, colidiu com uma placa e um barranco

21.08.25 9h45

POLICIA

Mais de 300 tabletes de droga são encontrados em compartimento secreto de caminhão, em Ananindeua

De acordo com a PRF, o caminhão estava estacionado em um terreno pertencente a uma empresa privada no município

21.08.25 13h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda