PF prende seis homens com diversas cápsulas de cocaína no estômago, em São Paulo

A Polícia Federal prendeu em flagrante seis homens que continham cápsulas de cocaína no estômago e tentavam sair do Brasil com a droga. O caso ocorreu na madrugada da última terça-feira (14), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. De acordo com as autoridades, os suspeitos são naturais da Nigéria e teriam como destino final a Nigéria.

Imagens feitas pelo raio-x mostram a grande quantidade de entorpecentes que foram engolidos pelos suspeitos, no esquema conhecido como “mula do tráfico”. De acordo com as autoridades, o comportamento nervoso de um dos suspeitos diante dos policiais foi o que chamou a atenção da PF para o grupo. Quando o homem passou pelo aparelho detector de traços de drogas e explosivos (ETD), foi constatado que ele teve contato com cocaína. Então todo o grupo fez o mesmo procedimento e tiveram resultados semelhantes ao primeiro.

Os agentes encaminharam os suspeitos a um hospital público e exames médicos comprovaram que o grupo tinha engolido uma grande quantidade de cápsulas contendo cocaína. Ao verificar a mala dos suspeitos, os agentes descobriram que os passageiros possuíam Registro Nacional de Migrante e três deles desembarcariam antes do destino final, que seria Kano, na Nigéria. De acordo com a PF, ainda foi verificado que um dos suspeitos já foi preso no aeroporto, em 2017, durante cumprimento de mandado de prisão, e outros três ingressaram no Brasil com pedido de refúgio.

Os homens permaneceram no hospital para passarem pelo procedimento de expelir as cápsulas com a droga. Logo após, seriam apresentados à Justiça Federal, onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.