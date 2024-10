PF prende em flagrante homem com imagens de abuso sexual infantil em Marabá

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta sexta-feira (18), em Marabá, um homem suspeito de armazenar e compartilhar conteúdo de pornografia infantil na internet. O flagrante ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Marabá, na própria cidade, localizada no sudeste do Pará.

A investigação indicou que, além de compartilhar, o suspeito produzia o conteúdo em casa. Durante a busca, foi encontrado no celular do investigado o conteúdo compartilhado e centenas de outras mídias de material de abuso sexual infanto-juvenil.

VEJA MAIS

Ainda segundo a PF, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de aquisição, posse e armazenamento de pornografia infantojuvenil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As investigações continuam para identificar novas vítimas dos crimes de abuso sexual e reprimir novas práticas na cidade.