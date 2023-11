PF investiga morte de indígena Turiwara no Pará

A Polícia Federal investiga a morte de um indígena Turiwara no Pará. O caso foi registrado na última sexta-feira (10) em uma área de produção de óleo de palma, localizada entre os municípios do Acará e Tailândia, no nordeste do Pará. A empresa Agropalma, que alega ter a propriedade da terra onde o caso ocorreu, informou que vai colaborar com as investigações.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o Ministério Público Federal (MPF) “requisitou à PF a instauração de inquérito policial para investigação da morte do indígena”. O indígena teria sido morto a tiros e outros dois teriam ficado feridos. O caso foi registrado depois que os indígenas teriam entrado em uma área de disputa de terra.

Por meio de nota, a Agropalma informou que “está aguardando a investigação dos fatos pelos órgãos competentes. A empresa se coloca à disposição das autoridades e irá colaborar com a elucidação dos acontecimentos”.