PF investiga comercialização e transporte ilegal de madeiras no Pará

A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Tomé-Açu e um Belém nesta quarta-feira (15), em combate a comercialização e transporte ilegal de madeira amazônica oriunda do Pará. A ordem expedida pela 2ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. As informações são da Ascom PF.

Cerca de 67 policiais estão participando da ação. O trabalho ocorre cidades de Natal e Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e João Pessoa, na Paraíba. A investigação começou em 2019 para desvendar a origem da madeira comercializada e ocultada nas transações por donos de lojas atuantes no ramo. Eles supostamente realizam fraudes e lavagem de dinheiro. A operação "Micélio" busca, também, revelar detalhes do processo ilegal de corte, transporte e aquisição da madeira amazônica de origem ilícita.

Os crimes estão previstos no art. 38, 39, 46 e 50 da Lei de Crimes Ambientais. Fraude sistema da Guia Florestal e documentos apresentados aos fiscais ser enquadra no art. 299 e 304 do Código Penal Brasileiro.