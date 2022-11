PF incinera 5 toneladas de cocaína e maconha em Benevides

Quase cinco toneladas de drogas apreendidas em operações de combate ao tráfico foram incineradas pela Polícia Federal nesta terça-feira (30) em Benevides, no município da Região Metropolitana de Belém. A destruição do material entorpecente - cocaína e maconha - foi determinada pela Justiça Federal e acompanhada por vinte agentes da corporação.

As drogas foram incineradas em um galpão. Nas imagens cedidas pela PF, é possível ver o momento em que os policiais, protegidos com equipamento de segurança, fazem a queima do produto. O material é resultado de várias apreensões feitas desde o início deste ano, incluindo as 2,7 toneladas de cocaína encontradas em um contêiner no porto de Vila do Conde, em Barcarena, que estavam prestes a embarcar rumo à Europa no início deste mês.