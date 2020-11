PF flagra transporte irregular de eleitores e possível compra de votos

Uma equipe da Polícia Federal flagrou no município de Belterra, circunscrição da Delegacia da PF de Santarém, no início da manhã deste domingo (15), um veículo fazendo possível transporte irregular de eleitores, com indícios de possível compra de votos.

(Reprodução / Polícia Federal)

No interior do veículo, foram encontrados material de campanha do tipo “santinhos”, dinheiro e um caderno com lista de nomes e pagamentos que indica possível negociação de compra de votos. A PF informou que o veículo com o material de campanha, os eleitores transportados e dois suspeitos estão sendo conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal em Santarém, para a devida apuração do caso. Se confirmada a suspeitas, será realizada a lavratura do devido procedimento legal.