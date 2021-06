PF faz buscas em casa de entregador de alimentos que teria capturado macaco em Belém

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (10), um mandado de busca e apreensão na casa de um entregador de alimentos por aplicativos. O investigado apareceu, em um vídeo que viralizou nas redes sociais, em que capturava um pequeno macaco, colocando-o em uma caixa térmica.

O macaco é da espécie Saimiri sciureus, protegido em tratado internacional, o que evocou a atribuição da Polícia Federal no caso. O referido crime está previsto no art. 29, §4º, I da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), com pena de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Apesar das buscas, o animal não foi encontrado na residência do alvo. As investigações seguem paa garantir se não houve venda do animal. E ainda servindo de alerta que esse tipo de "brincadeira" é grave.