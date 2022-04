PF faz busca e apreensão contra investigados por trabalho análogo à escravidão, em Itupiranga

A Polícia Federal está cumprindo, na manhã desta quarta-feira (13), mandado de busca e apreensão no município de Itupiranga, sudeste do Pará, contra alvos investigados pelo crime de redução à condição análoga à de escravo. As vítimas seriam um grupo de trabalhadores, composto inclusive por crianças e idosos. A ação é parte da Operação Sem Volta Para Casa, que visa combater este tipo de delito.

De acordo com informações da Polícia Federal, a investigação apura se o grupo de trabalhadores estaria sendo submetido a trabalhos degradantes, sem condições de higiene, sem direitos trabalhistas garantidos e sem alojamento adequado. As vítimas também teriam a liberdade restrita por conta de dívidas e estariam sendo submetidas à vigilância constante.

A investigação visa confirmar as condições humilhantes à dignidade da pessoa humana a que estariam sendo submetidos os trabalhadores. Se confirmada a hipótese criminal, os investigados poderão cumprir pena que poderá ultrapassar os 12 anos, considerando a presença de crianças e adolescentes entre as vítimas.

As investigações estão em andamento. O nome da operação é uma referência aos trabalhadores que alegaram impedimento de deixar a localidade por dividas e vigilância constante. Foi adotada logística especial de preservação de todos os envolvidos na missão, a fim de preservar a saúde com a finalidade de evitar o contágio pela covid-19.