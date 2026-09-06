PF erradica quase 3 mil pés de maconha e prende suspeito em Concórdia do Pará

A Polícia Federal deflagrou, nos dias 3 e 4 de setembro, uma ação de combate ao cultivo ilícito de maconha no município de Concórdia do Pará, no Nordeste do estado. Durante a operação, duas roças de Cannabis sativa foram localizadas e erradicadas, e uma pessoa foi presa em flagrante.

Os pontos de cultivo foram identificados em uma área rural do município a partir de levantamentos de inteligência realizados previamente pela Polícia Federal. Nas duas roças, os agentes encontraram e destruíram cerca de 2,9 mil pés de maconha.

Além das plantas, as estruturas utilizadas para dar suporte ao cultivo e para o beneficiamento da droga também foram inutilizadas pelos policiais.

O suspeito preso durante a ação foi conduzido à delegacia local, onde foi autuado em flagrante e ficou à disposição da Justiça.

A operação faz parte das ações da Polícia Federal para combater o cultivo e a produção de drogas no Pará. Em julho deste ano, a Operação Carcará resultou na erradicação de 63.915 pés de maconha na Terra Indígena Alto Rio Guamá, também na região Nordeste do estado.