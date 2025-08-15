PF destrói mais de 120 mil pés de maconha no nordeste paraense

A Polícia Federal (PF) erradicou cerca de 120 mil pés de maconha em uma operação realizada entre os dias 12 e 15 de agosto no nordeste do Pará. Ao todo, 15 roças foram destruídas em áreas localizadas nos municípios de Garrafão do Norte, Cachoeira do Piriá, Capitão Poço, Concórdia do Pará e Nova Esperança do Piriá, próximas à Terra Indígena Alto Rio Guamá (TIARG).

Mais de 50 policiais participaram da ação, que integra um esforço sistemático de combate ao cultivo de drogas no estado. Por estarem situadas em locais de difícil acesso, as plantações foram alcançadas com o apoio de um helicóptero do Comando Aéreo de Operações (CAOP) da PF.

Segundo o órgão, os trabalhadores das plantações costumam deixar os locais antes da chegada das equipes. As áreas identificadas passarão por investigações para responsabilização dos envolvidos, incluindo proprietários de terras particulares. Entretanto, a PF destaca que o crime organizado frequentemente utiliza áreas da União para o cultivo, inclusive dentro da TIARG.