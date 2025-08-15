Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Justiça mantém presos sete suspeitos de chacina de garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará

Eles passaram por audiência de custódia na quarta-feira (13) e foram encaminhados ao sistema prisional

O Liberal
fonte

Justiça mantém presos sete suspeitos de chacina de garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará. (Reprodução)

A Justiça do Amapá manteve a prisão de cinco policiais militares, um guarda civil municipal de Laranjal do Jari e um garimpeiro suspeitos de participação na morte de oito garimpeiros na divisa entre o Amapá e o Pará. Eles passaram por audiência de custódia na quarta-feira (13) e foram encaminhados ao sistema prisional.

Os suspeitos haviam sido presos na terça-feira (12), em Macapá e Laranjal do Jari, durante operação da Polícia Civil do Amapá. Foram detidos: Douglas Vital Carvalho Costa, sargento da Polícia Militar; Matheus Cardoso de Souza, soldado da Polícia Militar; José Paulo Pinheiro da Silva Júnior, soldado da Polícia Militar; Iago Jardim Fonseca, soldado da Polícia Militar; Emerson Freitas dos Passos, soldado da Polícia Militar; Franck Alves do Nascimento, guarda civil de Laranjal do Jari; e Benedito Rodrigues Nascimento, garimpeiro.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Amapá, Cézar Vieira, os assassinatos ocorreram no lado paraense, a cerca de 200 metros do rio Jari, mas como vítimas e suspeitos viviam no Amapá, a apuração ficou sob responsabilidade das autoridades locais. “O cumprimento dos mandados reforça nossa convicção sobre a participação dos suspeitos. Nosso objetivo é esclarecer toda a verdade, sem deixar ninguém de fora”, afirmou Vieira.

De acordo com o delegado Breno Esteves, da Polícia Civil de Laranjal do Jari, os garimpeiros foram atacados quando retornavam do garimpo. “A dinâmica aponta para que tenha ocorrido quando eles estavam voltando do garimpo. E estariam as pessoas envolvidas esperando eles no porto e ali teria ocorrido o crime. Mais elementos a gente está apurando para poder verificar com todos os detalhes específicos”, explicou Esteves.

Um dos nove garimpeiros sobreviveu porque permaneceu no garimpo enquanto os outros desciam. A polícia acredita que os autores confundiram as vítimas com assaltantes que haviam agido na região dias antes para roubar ouro. Informações preliminares indicam que essa teria sido a motivação da chacina.

Os corpos foram encontrados em diferentes pontos da mata e do rio Jari. Duas caminhonetes usadas pelo grupo foram incendiadas.

As vítimas foram identificadas como: Antônio Paulo da Silva Santos, conhecido como “Toninho”, de 61 anos, natural de Cedro (MA); Dhony Dalton Clotilde Neres, conhecido como “Bofinho”, de 35 anos, natural de Itaituba (PA), garimpeiro legalizado em Calçoene; Elison Pereira de Aquino, conhecido como “Dinho”, de 23 anos, natural de Laranjal do Jari (AP), trabalhava com transporte de combustível para o garimpo; deixou esposa grávida.

Gustavo Gomes Pereira, conhecido como “Gustavinho”, de 30 anos, natural de Ourilândia do Norte (PA), morava em Macapá, casado e pai de um bebê de 1 ano; estava no local como visitante, sem vínculo com a atividade garimpeira; Janio Carvalho de Castro, conhecido como “Jane”, natural de Bom Jesus do Tocantins (PA), garimpeiro legalizado em Calçoene.

José Nilson de Moura, conhecido como “Zé doido”, de 38 anos, natural de Lagoa da Pedra (MA); Luciclei Caldas Duarte, conhecido como “Tripa”, de 39 anos, natural de Laranjal do Jari (AP), era piloto da voadeira usada pelo grupo; e Paulo Felipe Galvão Dias, de 30 anos, natural de Capitão Poço (PA).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

chacina no amapá

garimpeiros mortos no amapá

justiça

pará

amapá
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PF destrói mais de 120 mil pés de maconha no nordeste paraense

Mais de 50 policiais participaram da ação, que integra um esforço sistemático de combate ao cultivo de drogas no estado

15.08.25 23h14

DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Justiça mantém presos sete suspeitos de chacina de garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará

Eles passaram por audiência de custódia na quarta-feira (13) e foram encaminhados ao sistema prisional

15.08.25 23h02

POLÍCIA

Bebê morta em ataque a tiros é enterrada em Marabá; polícia aponta rixa no tráfico

A Delegacia de Homicídios de Marabá continua investigando o caso

15.08.25 21h31

POLÍCIA

Duas pessoas são presas suspeitas por tentativa de latrocínio em Barcarena

Outros quatro investigados não foram localizados e são considerados foragidos

15.08.25 21h14

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

LIBERDADE

‘Mago das unhas’ está em liberdade após mais de dois meses preso em operação contra jogos de azar

O influencer Gleison Lima Soares havia sido detido em 17 de abril na Operação “All In”

14.08.25 17h00

VIOLÊNCIA

Homem é preso em flagrante por ameaçar a companheira em Belém

De acordo com relato da vítima, o suspeito, usuário de entorpecentes, a ameaçou e tentou golpeá-la com uma faca durante uma discussão ocorrida na última quinta-feira (7)

13.08.25 23h27

POLÍCIA

Golpe do falso consórcio: Operação nacional prende líderes de esquema criminoso no Pará

De acordo com a polícia, o golpe consistia em atrair vítimas por anúncios falsos de imóveis e veículos publicados em redes sociais ou por call centers clandestinos

13.08.25 22h33

POLÍCIA

MPPA instaura procedimento para apurar suposta violência policial contra adolescente em Ananindeua

O caso segue sob investigação, com as autoridades competentes trabalhando para esclarecer os fatos

11.08.25 18h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda