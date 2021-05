PF apreende armamentos pesados e grande quantidade de munições, durante operação em Itaituba

A Polícia Federal apreendeu, na tarde desta sexta-feira (28), armas de grosso calibre e munições, em uma residência no município de Itaituba, sudoeste do Pará. No total, foram apreendidos um fuzil, uma espingarda, duas pistolas e dezenas de cartuchos. Também foram cumpridas medidas cautelares diversas de prisão. A ação é parte da terceira fase da Operação "Divitia 709", que visa combater garimpos ilegais na região.

Durante o cumprimento das medidas cautelares, uma equipe de policiais federais se deslocou até a residência de um dos investigados. No local, foram apreendidas duas pistolas Taurus, calibres 9 milímetros e ponto 40, uma espingarda CBC de calibre 12, um fuzil Taurus calibre 5,56 milímetros com cinco carregadores.

Também foi apreendida uma grande quantidade de munições: 60 cartuchos de calibre 12, 30 cartuchos de 9 milímetros, 36 cartuchos de ponto 40 e 27 cartuchos de calibre 38. Todo o material apreendido foi encaminhado para o posto da Polícia Federal em Itaituba, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Operação "Divitia 709"

A primeira fase da operação foi deflagrada no dia 21 de abril, e investiga o caso da escolta de maquinários para garimpos ilegais, que se utilizavam de helicópteros com homens fortemente armados. Essa fase apreendeu veículos de luxo e restou com um mandado de prisão em aberto.

Já no dia 13 de maio foi deflagrada a segunda fase, onde foi realizada a prisão de um investigado, bem como o sequestro de um helicóptero que estava em seu nome.