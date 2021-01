Vigilante é baleado em frente a escola no Reduto, em Belém

Um homem que trabalha como vigilante foi baleado no fim da manhã desta terça (12), em frente ao colégio Peteleco, no Reduto. Viaturas da PM foram ao local e a Polícia Civil acabou de entrar no estabelecimento.

Um funcionário da escola, que fica na travessa Rui Barbosa, confirmou o baleamento por telefone, mas prefeiu não dar mais detalhes sobre o ocorrido. Já outro funcionário disse que "houve uma tentativa de assalto próximo à escola, mas já foi resolvido. Ninguém ferido". Porém, ainda não há confirmação sobre o estado de saúde e a gravidade dos ferimentos do homem baleado. Também não há informações de para onde ele teria sido levado para atendimento.

Vários homens da Polícia Civil apuram o baleamento (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

As primeiras informações dadas pela polícia no local indicam que dois homens, em uma motocicleta, balearam o segurança da escola. Essa primeira versão diz que o baleado seria policial militar aposentado, mas essa informação ainda não foi confirmada pela PM. A arma dele foi roubada na ação. Neste momento, policiais civis estão no local apurando informações sobre as circunstâncias do baleamento.

Policiais civis chegam ao estabelecimento (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A PM foi procurada pela reportagem e disse que ainda está se inteirando da ocorrência e que divulgará informações em instantes. A assessoria da Polícia Civil disse que ainda reúne informações sobre a ocorrência. O Ciop ainda não deu também mais detalhes.

A redação integrada de O Liberal apura maiores informações. Acompanhe.