Pescador é resgatado com vida e outro encontrado morto após sumiço em São Caetano de Odivelas

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará está à procura de apenas de um dos três pescadores do município de São Caetano de Odivelas, região nordeste do Estado, que estavam desaparecidos desde domingo (10). As vítimas são conhecidas pelos apelidos de Cocó, Caiçara e Canta Galo. Um deles foi resgatado com vida, ainda no dia do desaparecimento pelo CBMPA, e um outro foi encontrado morto no dia seguinte, na segunda-feira (11), no rio São Caetano, de onde os três tinham saído para pescar. No entanto, o Corpo de Bombeiros não especificou as pessoas em questão ou também o que aconteceu para que os três pescadores perdessem o contato com as famílias.

Segundo o CBMPA, o corpo encontrado foi encaminhado para perícia. Apesar de dois terem sido localizados, um terceiro, que também não foi divulgado o nome, está desaparecido. As buscas por ele têm apoio da Capitania dos Portos e do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP).

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que um dos pescadores foi localizado com vida e um corpo foi encontrado pelo Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) no dia 11 de setembro e encaminhado para perícia. As buscas pelo terceiro homem desaparecido continuam. O trabalho tem apoio da Capitania dos Portos e do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP)”, comunicou o Corpo de Bombeiros.

A redação integrada de O Liberal tenta contato com as autoridades para colher mais detalhes do resgate do sobrevivente e da vítima, além de todo trabalho de busca pelo único desaparecido.

O sumiço

De acordo com informações do amigo das famílias, o radialista Juvenil Souza, os pescadores saíram no final da tarde de domingo (10) para pescar, no rio São Caetano, em um barco emprestado de um senhor chamado Jó. Cocó, Caiçara e Canta Galo são bastante conhecidos no município. Na segunda feira os familiares estranharam a demora dos pescadores e procuraram as autoridades competentes.

Um vídeo divulgado pelas famílias mostra o Helicóptero do governo do estado se preparando para fazer as buscas aéreas com a ajuda da Defesa Civil do município de São Caetano de Odivelas.