Personal trainer morre ao colidir moto contra caçamba em Bom Jesus do Tocantins

​O professor e personal trainer Leidson Charles Garcia Lima morreu, na tarde de quinta-feira (14), em um acidente de trânsito no município de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste paraense. A vítima pilotava uma motociclet​a, que teria colidido contra uma caçamba. A dinâmica do acidente está sendo investigada pela Polícia Civil.

O professor era natural de Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense, e residia em Marabá, onde era personal em uma academia da cidade e dava aula em uma escola municipal em Abel Figueiredo, para onde seguia quando o acidente ​aconteceu.Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) socorreu a vítima até um hospital, onde foi constatada a morte. O corpo de Leidson foi removido pela Polícia Científica.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Hélio Frota Lima, em Abel Figueiredo, emitiu uma nota de pesar lamentando o ocorrido. A instituição cancelou as aulas desta sexta-feira (15). “Não haverá aula, pois estaremos prestando nossas últimas homenagens. Nesse momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos e expressamos nossos sinceros sentimentos”, comunicou.