Perícia identifica corpo encontrado em área de mata, em Ananindeua

O corpo encontrado em uma área de mata, na sexta-feira (8), perto do condomínio Padre Pietro Gerosa, no bairro do Aurá, em Ananindeua, na Grande Belém, já foi identificado. Trata-se do instrutor de artes marciais Luiz Carlos Castro de Miranda, de 24 anos.

A Polícia Civil informou que a vítima, que estava desaparecida desde 27 de fevereiro, teve sua identificação confirmada por meio da perícia da digital e reconhecimento da família. E que equipes da Divisão de Homicídios solicitaram perícias e apuram as circunstâncias da morte. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-denúncia 181.

Naquela sexta-feira, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) tomou conhecimento sobre a localização do corpo e repassou a informação para o Centro Integrado de Operações (Ciop). Depois disso, a Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, e a Polícia Científica do Pará também foram acionadas para o caso.

Para chegar ao local do crime, era necessário passar por uma estrada de piçarra e, depois disso, caminhar por uma zona de mata.