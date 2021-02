Peixe-boi de 200 Kg é salvo por agentes ambientais de Santarém   

Moradores da comunidade Piracauera de Cima, região de várzea, no município de Santarém, no oeste do Pará, encontraram um peixe-boi, de 200 Kg e com 2, 43 mc de comprimento, enrolado em uma malhadeira, tipo de rede de pescar, na manhã desta terça-feira (9). O animal estava em situação de sofrimento. A comunidade acionou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e agentes ambientais prestaram os primeiros-socorros ao mamífero, que recuperado foi solto no rio, novamente.

O peixe-boi segue na lista de animais em extinção, principalmente, por causa da caça para obtenção da carne da espécie. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a espécie também está vulnerável em razão da degradação do seu habitat natural em virtude dos desmatamentos, assoreamento nas margens, poluição dos rios, construções hidrelétricas e mudanças climáticas severas.

Fiscal ambiental da Semma, Arlen Lemos informou que a Semma recebeu informação sobre o animal ainda nanoite desta segunda-feira (8). A equipe se dirigiu à comunidade, e teve bastante perícia para livrá-lo da rede e cuidar dele.

Os técnicos avaliaram que o mamífero apresentava um bom quadro clínico, em geral e o libertaram, de volta, às águas.

Crime ambiental

É crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, conforme a Lei Federal de Crimes Ambientais nº 9.605/1998. O infrator fica sujeito a pena de detenção de seis meses a um ano e multa de R$ 5 mil, por unidade de animal flagrado com o criminoso.