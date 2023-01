​Pedreiro é morto a tiros dentro de obra na cidade de Jacundá

Um homem identificado apenas como Eduardo foi assassinado a tiros no final da manhã de sábado (7), no município de Jacundá, sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 11h30 dentro do prédio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), onde a vítima trabalhava em uma obra. Eduardo era natural da cidade de Breu Branco e havia se mudado para Jacundá a trabalho. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.​​ Com informações do portal Agora Breu Branco.

Homens da Polícia Militar atenderam a ocorrência e apuraram que a vítima estava trabalhando, quando um homem, não identificado, chegou e disparou várias vezes contra o rapaz. O jovem não resistiu e morreu no local, sem chance de defesa. O assassino fugiu sem deixar pistas. No local do crime, ninguém soube informar a motivação para o homicídio. A polícia não forneceu detalhes sobre o passado do rapaz.

A Polícia Científica foi acionada para fazer a análise e remoção do corpo de Eduardo. Os exames e testes realizados no Instituto Médico Legal (IML) deverão apontar a causa da morte, bem como poderão ajudar a polícia a identificar a autoria do crime.