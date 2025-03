PC prende homem e recupera equipamentos eletroeletrônicos e instrumentos musicais

A Polícia Civil prendeu o homem identificado como Maurício Daniel Gomes, em ação neste sábado (15), em razão de representação feita pela polícia civil da Vila dos Cabanos, bairro de Barcarena, município, que, desde o ano de 2023, pertence à Região Metropolitana de Belém.

De acordo com a polícia, Maurício Gomes tem extensa ficha criminal. A prisão dele neste sábado contou com a atuação da equipe da Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, com o apoio da Delegacia de Repressão de Roubos a Bancos (DRCO).

Os policiais saíram às ruas para cumprir dois mandados de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, após representação feita pela polícia da Vila dos Cabanos.

"O preso, juntamente com outros indivíduos, são investigados pelo crime de furto triplamente qualificado e de associação criminosa praticado em desfavor de uma loja de instrumentos musicais e de eletrônicos, ocorrido em Vila dos Cabanos no dia 03 de março de 2025, o qual gerou um prejuízo aproximado de R$ 68 mil”, diz o texto do Boletim de Ocorrência.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos objetos furtados de uma loja, a exemplo de equipamentos eletroeletrônicos como mesas de som, microfones, nobreak, sistemas de falante de embutir Donner; pedaleira para guitarra, entre outros aparelhos.

A polícia também registrou que apreendeu mais objetos furtados, desta vez, de uma empresa de Ananindeua, como notebook, roçadeira, carregador de bateria, vários tipos de serras, correntes para motosserra, entre outros itens.

Após a prisão realizada no distrito de Icoaraci, o investigado foi conduzido para a delegacia de Vila dos Cabanos para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.