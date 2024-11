PC investiga tentativa de homicídio contra enfermeira em terra indígena no Pará

A Polícia Civil apura as circunstâncias de uma tentativa de homicídio contra uma enfermeira dentro da Terra Indígena Parakanã, em Novo Repartimento, no sudoeste do Pará. A profissional de saúde teria sido atacada com golpes de facão ao fazer um atendimento domiciliar e precisou ser socorrida. O caso teria ocorrido na segunda-feira (18/11) após uma paciente indígena ter sofrido um surto psicótico e cometido o ato.

“A PC apura as circunstâncias da tentativa de homicídio. A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Novo Repartimento”, comunicou a nota da PC.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a técnica momentos após ser atingida pelos golpes de facão. Ela aparece segurando uma toalha na cabeça, onde está o corte, e é auxiliada por outra enfermeira que também estava na T.I. realizando os atendimentos domiciliares aos indígenas.

Segundo informado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), a vítima recebeu atendimento médico, realizou uma tomografia, passou por sutura e foi liberada.

“Atualmente, encontra-se afastada de suas atividades para recuperação. Por segurança, a equipe foi temporariamente retirada da aldeia e segue realizando atendimentos no Polo-Base local. O caso continua sendo monitorado, com suporte à profissional e à paciente indígena, que receberá acompanhamento psicológico. A agressora foi uma paciente indígena que sofreu um surto psicótico”, comunicou o MS.