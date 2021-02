PC investiga duplo homicídio na rodovia PA-150, próximo de Goianésia

Dois homens, identificados como Micael dos Santos da Silva e Jean da Silva Santos, foram assassinados a tiros na noite desta quinta-feira (25), às margens da rodovia PA-150, a 50 quilômetros do município de Goianésia do Pará, sudeste do Estado. As motivações do crime ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Segundo a polícia, as vítimas se deslocavam da cidade de Jacundá para Goianésia do Pará, quando foram atacados, por volta das 20h. Os corpos foram encontrados ao lado de uma motocicleta Honda Bros. Uma cápsula de pistola calibre 38 também foi encontrada no local do crime.

Jean trabalhava numa empresa de distribuição de sinal de internet sediada em Goianésia. Já Micael trabalhava na zona rural do município. Na quinta-feira, Jean convidou o amigo para acompanhá-lo até a cidade de Jacundá.

Segundo um familiar, os dois percorreram a estrada para realizar a medição da extensão da pista e saber quantos postes seriam necessários para o cabeamento entre as duas cidades. A Polícia Civil investiga a motivação e autoria do duplo homicídio.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

A redação integrada de O Liberal também recebe a qualquer momento informações de ocorrências como incêndios, homicídios e acidentes graves, via texto, áudio, foto e vídeo pelo WhatsApp: basta contactar no número (91) 98568-2542.