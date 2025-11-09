PC investiga caso de jovem encontrado decapitado e 'X9' marcado no peito em Ananindeua
A Polícia Civil investiga a morte de Taysso Rodrigues Baia, 25 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã de sábado (8), na Estrada Icuí-Guajará, próximo à COPEM, em Ananindeua, na Grande Belém, sem a cabeça e com uma inscrição no peito contendo a palavra “X9”, feita aparentemente com uma faca. O jovem havia saído na noite anterior para comprar itens para um churrasco que faria com a mãe e não retornou para casa.
Um policial militar do 6º Batalhão informou que o irmão de Taysson foi na Delegacia da Cidade Nova fazer o boletim de ocorrência do desaparecimento da vítima. No sábado (8/11), os policiais mostraram a foto do rapaz decapitado para os familiares e foi reconhecido.
Taysso tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, o que levanta a suspeita de que o crime possa estar relacionado a acerto de contas. A linha inicial de apuração aponta para uma execução com características de mensagem criminosa, comum em disputas de facções.
A cena do crime foi isolada por equipes da Polícia Militar, que acionaram a Polícia Científica para realizar a perícia e a remoção do corpo. Câmeras de segurança da região e depoimentos de testemunhas devem ajudar a esclarecer a motivação e a identificar os envolvidos na morte brutal.
Por meio de nota, a Polícia Civil disse que a vítima se trata de Taysso Rodrigues Baia. "As diligências iniciais foram realizadas pela Divisão de Homicídios (DH) e a investigação seguirá com a Seccional que atende à área. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações e identificar os envolvidos", comunicou. Por enquanto, ninguém foi preso.
